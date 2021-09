Trecho de pista cede e obra emergencial é realizada na avenida Constantino Nery, em Manaus

Manaus/AM - Trecho da avenida Constantino Nery, no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus, passou por uma obra emergencial, na noite desta terça-feira (21), para a recuperação de uma rede de drenagem profunda.

No local, uma faixa da pista cedeu devido ao rompimento da tubulação de uma rede de drenagem profunda, por onde correm as águas pluviais da cidade. A intervenção acontece no sentido Centro/bairro, em frente à estação Arena da Amazônia. O problema foi identificado ainda na manhã desta terça-feira, pelo prefeito David Almeida, que determinou que as obras fossem iniciadas à noite, para diminuir os transtornos causados no trânsito da via, um dos eixos viários mais movimentados da cidade.