17 veículos pesados irregulares são autuados durante operação em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 117 veículos pesados foram abordados e 17 foram autuados por irregularidades constatadas durante Operação Carga Pesada realizada nesta terça-feira (21), na avenida Rodrigo Otávio, zona Sul de Manaus. Carretas, caminhões, cavalos mecânicos, além de reboques, foram alguns dos carros abordados.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique salientou que os agentes de Trânsito do IMMU verificaram o tamanho dos veículos e o acondicionamento da carga, competência municipal. “Então os veículos acima do tamanho permitido, não podem transitar na cidade, assim como com largura e altura fora dos padrões e também com carga mal acondicionada”, destacou.

De acordo com o diretor-presidente do IMMU, o órgão estuda definir novas restrições de tráfego de veículos pesados. “Estamos tratando de um assunto bastante delicado, porque precisamos deixar que o Distrito Industrial funcione, ao mesmo tempo, em que precisamos fazer restrições. Por isso, estamos conversando com os administradores dos portos, para identificarmos como é a operação nas unidades portuárias, e com o Sindicato dos Caminhoneiros, para saber quais as necessidades da categoria, para que a gente chegue a um consenso, quanto à área de restrição”, afirmou.

Vias do Centro onde veículos pesados são proibidos de circular:

Avenidas Leonardo Malcher, Floriano Peixoto, 7 de Setembro, Joaquim Nabuco, Lourenço da Silva Braga, Joaquim Nabuco (trecho entre as ruas dos Andradas e Quintino Bocaiúva), Floriano Peixoto; ruas Luiz Antony, Governador Vitório, Tamandaré, Marquês de Santa Cruz, Rua dos Andradas e Quintino Bocaiúva.

Vias com horários regulamentados para o tráfego de veículos pesados:

Avenidas Constantino Nery e Djalma Batista

6h às 9h e 17h às 20h – proibida a circulação de veículos acima de 8 toneladas

9h às 17h – proibida a circulação de veículos acima de 16 toneladas

Avenida Maceió

6h às 20h – proibida a circulação de veículos acima de 16 toneladas

Avenida Mário Ypiranga Monteiro

6h às 9h – proibida a circulação de veículos acima de 8 toneladas

9h às 20 – proibida a circulação de veículos acima de 16 toneladas

Avenida Umberto Calderaro

6h às 17h – proibida a circulação de veículos acima de 16 toneladas

17h às 20h – proibida a circulação de veículos acima de 8 toneladas

20h às 6h circulação de veículos pesados livre em todas as vias

O IMMU informa que as avenidas Rodrigo Otávio, Efigênio Sales e Max Teixeira estão regulamentadas para os veículos pesados em circulação no lado direito da via.