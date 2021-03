Trecho da Torquato Tapajós é liberado após obra de recuperação em Manaus

Manaus/AM - O tráfego de veículos na avenida Torquato Tapajós foi liberado, neste domingo (14), após obra de recuperação em trecho da via, em frente a antiga Phillips, na zona Norte, no sentido Centro-bairro. A pista cedeu com o peso de uma caçamba, que transportava seixo e estava interditada desde a última terça-feira (09).

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a avenida deverá receber mais uma camada de asfalto ao longo da semana. A força-tarefa para garantir a obra envolveu mais de 50 servidores, além de trabalhadores das concessionárias de água, luz, telefonia e gás, por se tratar de uma importante via por onde passam as canalizações das empresas.