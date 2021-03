Aeroporto de Manaus registra aglomeração durante pico da pandemia no Brasil

Manaus/AM - Em meio ao pico da segunda onda da pandemia e recordes de mortes por Covid-19 no Brasil, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, foi flagrado lotado na madrugada desta segunda-feira (15), no setor da companhia Azul Linhas Aéreas.

Segundo relatos de passageiros, as pessoas estavam aglomeradas, sem respeitar o distanciamento adequado, além de enfrentarem uma longa fila para serem atendidas. Nas imagens é possível notar que não há sinalização no chão para indicar 1,5 metro de distância entre os passageiros.

A aglomeração ocorre no dia que o Brasil bateu um novo recorde ao registrar a média móvel de 1.832 mortes por Covid-19. Ao todo, o país contabilizou 11.483.031 de casos confirmados da doença, elevando para 278.327 óbitos desde o início da pandemia, segundo dados do consórcio de imprensa. Cerca de 23 estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes e somente em São Paulo, mais de 2 mil pessoas com Covid-19 esperam por um leito em uma unidade hospitalar.