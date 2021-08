Trecho da avenida Tefé será interditado neste sábado em Manaus

Com a interdição, as linhas de ônibus 535, 542, 611, 612 e 713 que, atualmente, trafegam pela avenida Tarumã, e entram à direita na rua Visconde de Porto Alegre, não cumprirão mais o itinerário dessa forma. As linhas de transportes urbanos irão seguir pela avenida Tarumã e converter à direita na avenida Castelo Branco, a partir de onde seguem o itinerário normal.

Os veículos que se deslocam no sentido do Centro em direção ao bairro na avenida Tefé, devem converter à esquerda na avenida Duque de Caxias, seguir até a avenida Tarumã e, depois, Castelo Branco para retornar à avenida Tefé.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) sinalizou a área da intervenção e desviou o fluxo de veículos que vem do bairro em direção ao Centro, pela avenida Tefé, em duas opções, de entrar à esquerda ou à direita na avenida Castelo Branco. Os condutores que optarem pela esquerda, podem seguir pela via e entrar à direita na avenida Leonardo Malcher; em seguida, à direita na Duque de Caxias e, então, prosseguir pela Tefé.

