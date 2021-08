Live Folclórica 2021 será realizada na Arena Amadeu Teixeira

O horário do evento será das 19h30 à 00h, entre os dias 18 e 20, e das 19h às 23h, nos dias 21 e 22. A transmissão será realizada no YouTube (Cultura do AM) e Facebook (@culturadoam) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e da TV Encontro das Águas (@tvencontrodasaguass), todos os dias. No fim de semana em que se encerra o evento, a transmissão será também pela TV Encontro das Águas.

