Transporte coletivo fica sem cobradores neste feriado em Manaus

Manaus/AM - Usuários do transporte coletivo foram surpreendidos com a ausência de cobradores em algumas linhas de ônibus nesta terça-feira (12). A mudança começou a pouco tempo, pois os profissionais não farão o serviço apenas aos domingos e feriados.

Segundo o Sinetram (Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas), o objetivo é reduzir as despesas do sistema visando, com isso, conter pressões inflacionárias no custo do serviço.

O Sinetram destaca, ainda, que não haverá demissões em massa de cobradores, por esse motivo.