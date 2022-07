Trânsito nas alças de retorno do Parque dos Bilhares é liberado em Manaus

A interdição foi necessária para garantir a segurança dos motoristas devido ao nível da água da enchente do igarapé do Mindu estava comprometendo a circulação nesse sentido.

Manaus/AM - O trafego de veículos na duas alças de retorno do Parque dos Bilhares, com entrada pela avenida Constantino Nery está liberado nos dois sentidos a partir desta quarta-feira (13).

