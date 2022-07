Ponta Negra ganha obras de academia ao ar livre e streeball em Manaus

Já nas proximidades do mirante 1, a Prefeitura de Manaus está implantando duas áreas que vão funcionar como quadras de streetball (basquete de rua), também em espaço aberto para prática urbana dos adeptos da modalidade. Com as duas quadras os amazonenses e visitantes vão poder ganhar liberdade para criar e improvisar jogadas.

Manaus/AM - O complexo turístico Ponta Negra, vai receber mais uma academia ao ar livre e quadras de streetball para a população. Conforme o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), a Subsecretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Semjel) está construindo, ao lado do skate park, uma academia ao ar livre, com equipamentos como simulador de caminhada, alongador, esqui duplo, simulador de cavalgada, exercitador de pernas e outros aparelhos para acesso aos frequentadores em busca de exercícios físicos.

