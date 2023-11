Trânsito na Ponta Negra será alterado durante ‘Um Sonho de Natal’ no domingo

Manaus/AM – O trânsito será alterado na avenida Coronel Teixeira e nas imediações do complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, para apresentação do espetáculo “Um Sonho de Natal – O Circo da Vida”, que acontecerá no domingo (2).

A interdição acontecerá a partir da avenida Alaska, no estilo Faixa Liberada. Ou seja, a princípio, por se tratar de um domingo que já ocorre a Faixa Liberada, a interdição deve ser apenas estendida para as apresentações do “Um Sonho de Natal”.

Caso haja necessidade, as interdições podem avançar para as outras vias nas imediações. A equipe técnica do IMMU poderá interditar a avenida Coronel Teixeira a partir da rotatória da avenida do Turismo e, neste caso, todos os veículos deverão dobrar à direita na avenida do Turismo e seguir até o retorno próximo ao cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã, retornando ainda na avenida do Turismo. Em seguida, dobrar à direita na avenida Perimetral Thales Loureiro (via de acesso ao Alphaville), à esquerda na alameda Japão, alameda Líbia, rotatória do Tropical Hotel e, em seguida, podem retornar na Coronel Teixeira, no sentido bairro-Centro.