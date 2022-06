Trânsito e transporte é alterado durante o Festival Folclórico do Amazonas

213 – Conjunto Augusto Montenegro, no Lírio do Vale, em direção ao Ceasa.

Durante os dias de evento, os agentes estarão prestando o apoio a partir das 17h, com viaturas, motocicletas e auxiliando em quatro locais ao redor da rotatória da Suframa, para a travessia de pedestres. O estacionamento será proibido em toda a extensão da rotatória, porém, o IMMU vai disponibilizar as avenidas Buriti e Ministro João Gonçalves para os veículos estacionarem.

Mais de 25 agentes de trânsito estarão envolvidos em ações de controle, fiscalização e monitoramento do evento e cerca de 20 linhas de ônibus do transporte público estarão disponíveis para atender os usuários que irão ao evento.

Manaus/AM - Uma operação especial de trânsito e transporte será colocada em prática pela Prefeitura de Manaus, para garantir a segurança de pedestres e condutores de veículos no entorno do Centro Cultural Povos da Amazônia, no Distrito Industrial, zona Sul, que vai receber o 64° Festival Folclórico do Amazonas (FFA), no período de 12 a 23 de junho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.