Transferência de alunos da rede municipal inicia nesta quarta-feira em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus inicia nesta quarta-feira (12), o período de transferência para alunos que já fazem parte de escolas da rede pública de ensino. O processo deve ser realizado por meio do site https://www.matriculas.am.gov.br/ até quinta-feira (13). Já as matrículas para novos alunos serão realizadas na próxima semana, nos dias 17 e 18/1.

Este ano, foram disponibilizadas mais de 67 mil vagas no site para as unidades de ensino da rede municipal. Desse total de novas vagas, 29.090 são para a educação infantil e 30.476, para o ensino fundamental. Para Educação de Jovens e Adultos (EJA), serão 7.714 vagas e, na educação especial, 434 vagas, com uma taxa de crescimento de 8,9%.

A gerente de matrículas da Semed, Darlene Liberato, reforça que, apenas após a reserva feita é que os pais ou responsável devem se encaminhar para a unidade de ensino escolhida. “Os pais ou responsáveis precisam ficar atentos porque é tudo pelo site, eles fazem a inscrição e a reserva de vaga. Eles só precisam ir à escola quando estiverem com a reserva de vaga feita com os documentos para confirmar a matrícula”, afirmou Darlene.

Em caso de perda do prazo, os candidatos terão que esperar o encerramento do período de matrícula para novos alunos, no próximo dia 19/1, para tentar outra oportunidade, quando será aberto o período para alunos retardatários.

Documentação

Para a confirmação da matrícula, é necessário apresentar os seguintes documentos: comprovante de escolaridade original, guia de transferência, histórico escolar ou declaração de transferência com validade de 30 dias; certidão de nascimento (original e cópia); CPF e RG (original e cópia) do responsável pelo aluno menor de idade.

Para os alunos maiores de 18 anos, de qualquer modalidade de ensino, será obrigatória a apresentação de comprovante de residência (cópia do último mês que anteceder a matrícula); cartão de vacinação (cópia); duas fotos 3X4 recentes do aluno e documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula.

Cadastro

Para os alunos novatos na rede pública de ensino, a primeira etapa para solicitar a matrícula é o cadastro on-line dos responsáveis, que já pode ser feito no site. Basta inserir o nome, e-mail e CPF do responsável. Após isso, o sistema enviará um e-mail de ativação ao endereço eletrônico informado e o responsável deverá confirmar e ativar o cadastro.

Pela internet, os pais ou responsáveis precisam preencher as informações para solicitar a vaga na escola e ano de ensino do estudante novato. Após encerrar o procedimento no portal, a unidade de ensino escolhida irá confirmar a matrícula. Os documentos deverão ser apresentados no prazo indicado no sistema.

Para o tempo integral e escolas militares, as vagas estarão disponíveis no site, conforme o calendário de matrículas. Todos os que tiverem interesse estarão sujeitos à disponibilidade das vagas no site. Não serão trabalhados editais de maneira separada, e as vagas ficarão disponíveis para o público geral.