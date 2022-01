Sanitização em ônibus coletivo é fiscalizada em Manaus

Manaus/AM - Para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus no transporte coletivo foi realizada na noite de segunda-feira (10), uma vistoria técnica na garagem da empresa Expresso Coroado, no bairro Coroado, na zona Leste, para fiscalizar a lavagem e sanitização dos veículos. Os fiscais do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) verificaram a higienização, sanitização e limpeza, cujo maior objetivo é evitar a propagação da Covid-19.

Foram inspecionados mais 20 ônibus da frota para verificar itens de segurança e avaliar a situação de cada veículo. Pneus, parabrisas, elevador e cadeira para Pessoas com Deficiência (PcD), piso dos ônibus, além da funcionalidade do motor, foram alguns dos itens verificados pelos servidores do IMMU. As vistorias continuam nos próximos dias e serão estendidas às demais empresas de ônibus.



