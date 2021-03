Torquato Tapajós é tomada pela água após forte chuva em Manaus

Não é a primeira vez que o local é tomado pelas águas; em 2020, casais ficaram ilhados em um motel e precisaram sair em botes com ajuda do Corpo de Bombeiros.

Um vídeo gravado por um motorista que passou pelo local, mostra a via quase intrafegável mesmo depois de horas depois do fim da chuva. Confira:

Manaus/AM - A chuva que despencou em Manaus no fim da tarde deste sábado (20), foi rápida, mas demorou tempo bastante pra fazer com que esgotos transbordassem, e deixasse parte da avenida Torquato Tapajós alagada.

