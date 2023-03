TJAM convoca mais 50 estagiários para atuação em Manaus

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) divulgou edital de convocação de estagiários que participaram da Seleção Pública de nível superior em direito para atuação em Manaus. Esta é a 10ª convocação, com nomes de 50 classificados.

Os convocados devem enviar os documentos necessários para a admissão, a partir desta terça-feira (14) até sexta-feira (17), em datas específicas, conforme a classificação: da 422.ª a 436.ª, no dia 14/03; da 438.ª a 452.ª, no dia 15/03; da 453.ª a 462.ª, dia 16/03; e da 465.ª a 474.ª, no dia 17/03.

Nesta segunda-feira (13), os estudantes convocados para admissão estão convidados a participar do Encontro de Integração e Orientações, que será realizado pela plataforma Google Meet, das 9h até às 11h (horário de Manaus), pelo link: meet.google.com/hry-yvoe-qos.

Conforme o edital, a admissão dos estudantes será realizada remotamente e a confecção do Termo de Compromisso de Estágio fica condicionada ao envio por e-mail dos documentos listados, que deverão ser encaminhados e organizados, em arquivo único, na extensão .pdf, conforme a ordem sequencial constante na publicação.

Demais orientações sobre o envio dos documentos, assim como sobre a lotação e a formalização do Termo de Compromisso de Estágio podem ser obtidas no edital, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de sexta-feira (10), a partir da página 7 do Caderno Administrativo.