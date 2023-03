LG Eletronics está com vagas de emprego abertas em Manaus

Manaus/AM - A empresa LG Eletronics, instalada no Polo Industrial de Manaus, está com 35 vagas de emprego abertas para contratação efetiva, temporária e oportunidades de estágio. Os interessados podem se candidatar no site da empresa, que pode ser acessado no endereço https://lge.gupy.io/.

As oportunidades são para as funções de alimentador, analista de qualidade, analista de cultura organizacional, analista de custos, analista de engenharia de processos, analista de inovação, analista de materiais, analista de projetos jr., analista de projetos SR, analista SCM, assistente administrativo PCD, comprador internacional, desenvolvedor de SW SR, desenvolvedor de SW PL, enfermeiro do trabalho, engenheiro de meio ambiente, estoquista, estoquista PCD, operador de máquina SMD, operador de produção PCD, supervisor de materiais, técnico de engenharia de processos, técnico de máquina de IAC, técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e técnico de engenharia de processos.

As vagas de estágio são para os estudantes das áreas de química, comunicação, desing, engenharia, jurídico, administrativo, engenharia elétrica, RH (DP) e em RH (R&S).