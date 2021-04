Terremoto de magnitude 4,7 atinge Manaus e cidade do interior do Amazonas

Dessa vez, o terremoto foi mais fraco do que o sentido em Manaus em janeiro. No dia 31 daquele mês, um terremoto na Guiana fez vários bairros de Manaus tremerem.

Um terremoto de magnitude 4,7 foi registrado em Manaus e outras cidades da região Norte na madrugada desta quarta-feira (28). O epicentro foi no município de Barcelos, na divisa com Roraima.

