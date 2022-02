Terminais de ônibus passam por vistoria em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realiza vistorias em terminais de bairro da capital. Nesta segunda-feira (7), equipes da Divisão de Engenharia de Transporte (Dved) do Instituto estiveram no bairro da Paz, na zona Centro-Oeste da cidade, onde verificaram as condições da estrutura que atende as linhas 202, 203, 215 e 217.

Uma equipe de engenheiros analisou as necessidades do local e ouviu motoristas, cobradores e usuários de transporte para elaboração de um relatório. As vistorias nos terminais de bairro iniciaram na semana passada e devem prosseguir até finalizar as visitas aos 83 terminais da cidade.

O presidente da Associação Comunitária dos Moradores do Bairro da Paz, Luiz Carlos de Magalhães, elogiou a vistoria e aguarda as melhorias que serão implementadas. “Estou muito feliz com esta visita. Pela situação do terminal, tudo deve ser melhorado. Acredito que deveria ser uma nova estrutura, mas uma reforma já ajudaria bastante”, opinou.

O motorista da linha 203, operada pela empresa Vega, Anderson da Silva, 31, também agradeceu a presença dos técnicos do IMMU no local. “Há pouco tempo, a Vega assumiu essas linhas, e a gente é muito grato, porque precisamos dessa assistência no terminal. A equipe do IMMU está aqui para identificar as necessidades e, posteriormente, sei que irá sanar os problemas detectados”, destacou o motorista.