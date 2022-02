Carreta Vacina Amazonas atende até sábado na zona Leste de Manaus

Manaus/AM- Foi prorrogado a permanência da Carreta Vacina Amazonas até sábado (12), para aplicação de doses da vacina contra a Covid-19, no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Professora Cinthia Régia Gomes do Livramento, no bairro Nova Vitória, zona Leste de Manaus.

A equipe técnica da Secretaria de Saúde avalia o próximo destino da unidade móvel para, enquanto isso, a carreta permanece no bairro Nova Vitória, com atendimento das 9h às 15h. Está sendo ofertada a aplicação da 1ª, 2ª e 3ª doses, além da 4ª dose, para as pessoas com alto grau de imunossupressão, que receberam a dose de reforço há pelo menos quatro meses.

Reforço – Para a população acima de 60 anos, o intervalo para a terceira dose é de pelo menos três meses após a aplicação da segunda dose. Para pessoas entre 12 e 59 anos, a imunização com a dose de reforço exige um intervalo de pelo menos quatro meses.

Documentação – Para receber a dose de reforço, é necessário apresentar a carteira de vacinação, documento de identificação original com foto ou certidão de nascimento (se menor de 17 anos) e CPF. Para a aplicação da 4ª dose, os documentos necessários são: carteira de vacinação, documento de identificação com foto, CPF, e laudo médico ou outro documento que comprove a condição – original e cópia, que ficará retida para controle.