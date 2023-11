Temporada de Cruzeiros: transatlântico caribenho atraca nesta sexta em Manaus

Manaus/AM - A Temporada de Cruzeiros 2023/2024 no Amazonas já começou, e nesta sexta-feira (24), o segundo navio do período chega à capital amazonense. Trazendo aproximadamente mil passageiros, incluindo tripulação e turistas, a embarcação AZAMARA QUEST, vem de Bridgeston, capital de Barbados, na região caribenha das Américas e atraca no porto de Manaus. Essa é a primeira vez que o cruzeiro vem ao Amazonas e a expectativa é de que o navio permaneça na cidade até às 10h de sábado (25).

Na capital amazonense, os turistas devem percorrer os pontos turísticos da cidade e da Região Metropolitana, como, por exemplo, o Museu da Cidade de Manaus (Muma), Teatro Amazonas, Museu do Seringal, Mercado Adolpho Lisboa, Anavilhanas e Encontro das Águas. Este é o primeiro navio da temporada a ter receptivo, sendo o segundo a atracar em terra firme.

Durante a receptiva, haverá a tradicional entrega da placa de boas-vindas ao comandante do navio, que será entregue pelo representante do governo do Estado, o presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Ian Ribeiro.

A chegada do cruzeiro também é sinônimo de injeção na economia do estado, que recebeu aproximadamente 19 mil turistas durante a última temporada, entre novembro de 2022 e maio de 2023.

A oportunidade deve contar com rituais indígenas, apresentação dos bois-bumbás, entrega de mapas da cidade, pesquisa de satisfação, atendimento bilíngue e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no porto.

O receptivo aos turistas será feito pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).