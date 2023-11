Ação do ‘Novembro Azul’ oferta serviços de saúde do homem em Manaus; confira

Manaus/AM - Em continuidade às ações de prevenção e promoção da saúde do homem, a Prefeitura de Manaus está intensificando, ao longo desta semana, a oferta de ações e serviços da assistência básica, com foco no público masculino, em unidades dos Distritos de Saúde (Disa) Oeste e Rural.

As atividades, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), fazem parte do “Novembro Azul”, mês de conscientização para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Até a sexta-feira (24), nove Unidades de Saúde da Família (USFs) dos Disas Oeste e Rural terão reforço na oferta de serviços voltados à saúde do homem, sendo uma unidade por dia em cada distrito. Nesta terça (21), as ações de intensificação ocorreram na USF Leonor de Freitas, no bairro Compensa, e na USF Rural São Pedro, na avenida Torquato Tapajós.

Nas USFs, é intensificada a oferta de consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, aferição de pressão arterial e glicemia, atualização vacinal, auriculoterapia, avaliação do pé diabético e testes rápidos para sífilis, HIV e hepatites. As equipes multiprofissionais realizam também rodas de conversa com usuários sobre temas como atividade física, alimentação saudável, saúde bucal, álcool e tabagismo, entre outros.

Agenda - A programação de intensificação da oferta de serviços do “Novembro Azul” segue nesta quarta-feira (22), na USF Dom Milton Correa, no bairro Santo Agostinho, e na USF Ajuricaba, no conjunto homônimo do Alvorada, ambas na zona Oeste; e na USF Rural Ada Viana, na comunidade Nova Canaã, no Km 41 da rodovia BR-174.

Na quinta-feira (23), a ação de intensificação ocorre na USF Deodato de Miranda Leão, no bairro Glória, e na USF Rural Pau Rosa, no Km 15 do ramal do Pau Rosa, no Assentamento Tarumã-Mirim. E, na sexta, 24/11, será a vez da USF Santo Antônio, no bairro de mesmo nome da zona Oeste, e da USF Rural Ephigênio Salles, no ramal Água Branca 2, Km 45 da AM-010.

As ações de intensificação nas USFs iniciam sempre às 8h, seguindo até às 15h, nas unidades da zona Rural, e até às 17h, nas unidades das zonas urbanas da capital.

Extramuros - Além das ações nas unidades, a programação do “Novembro Azul” vem promovendo ações extramuros, em locais com maior concentração do público masculino, como distritos e quatro canteiros de obras em todas as zonas da capital. Nesta semana, a agenda abrange distritos de obras nos bairros Coroado, Cidade de Deus, Colônia Antônio Aleixo e Novo Israel, e canteiros da construção civil no Adrianópolis e Ponta Negra.

Em outra frente, as equipes da Semsa Manaus também estão levando ações de saúde aos Comandos de Policiamento de Área (CPA) da Polícia Militar. Os atendimentos, que já alcançaram os CPAs Norte e Oeste, chegam ao CPA Sul, no bairro Colônia Oliveira Machado, na quinta-feira (23) das 8h às 12h.

Com informações da assessoria.