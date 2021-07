Tempo muda e amazonenses comemoram friagem em Manaus

Em São Paulo, a temperatura também ficou negativa no extremo Sul da capital. Os bairros de Engenheiro Marsilac e Capela do Socorro registram -2ºC na madrugada desta sexta.

A queda na temperatura se dá devido à massa de ar polar que só dará uma trégua a partir de segunda-feira (2). Para se ter uma ideia, até neve foi registrada em cidades do Sul do país.

De acordo com meteorologistas do Climatempo, a cidade terá sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora com máxima de 29ºC.

