Técnica de enfermagem teria recebido ameaças do marido após comprar carro, em Manaus

Luciane era funcionária do Instituto Dona Lindu. O sepultamento ocorrerá no cemitério São João Batista.

Segundo familiares, o relacionamento do casal era marcado por ciúmes. E após ela comprar o veículo, o marido teria começado as ameaças de morte alegando que Luciane tinha mudado o comportamento.

Manaus/AM - O corpo da técnica de enfermagem Luciane Gonçalves de Souza está sendo velado nesta sexta-feira (17). A vítima foi encontrada morta dentro do porta-malas de seu carro, na tarde de ontem (16), no bairro São Raimundo, zona Oeste.

