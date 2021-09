Sesc oferece aulas de hidroginástica e MMA Fit gratuitas em Manaus

O Sesc AM participa da Semana Move Brasil e vai ofertar aulas gratuitas de Corrida, Hidroginástica, Cross Training e MMA Fit. As atividade serão realizadas na unidade do Balneário, na Av. Constantinopla, n. 288, Alvorada, entre os dias 18 e 26 de setembro. Os interessados devem agendar o treino por meio do telefone (92) 2121-5367.

As aulas em grupo serão realizadas ao ar livre e contam com a coordenação dos profissionais da Educação Física do Sesc AM. O participante também deve apresentar o comprovante de vacinação da Covid-19, pelo menos o da 1ª dose. O uso de máscara é obrigatório, liberado apenas nas aulas de hidroginástica.