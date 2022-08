Tarifas sociais aumentam atendimentos com especialistas no Hospital Nilton Lins, em Manaus

Manaus/AM - Setor especializado em atendimentos sociais nas áreas de Psiquiatria, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Nutrição, as Clínicas Integradas do Hospital Nilton Lins (HNL) atingiram a marca de 345 consultas e procedimentos realizados no primeiro semestre deste ano.

Os dados foram coletados entre os meses de março (quando foram retomadas as atividades no hospital particular) a junho e indicam a grande demanda da sociedade por estas especialidades, que no HNL são ofertadas com tarifas sociais, facilitando o acesso a estes serviços para a maior parte da população.

A diretora do hospital, Hildeth Neves, explica que os atendimentos nas Clínicas Integradas são realizados diariamente, em parceria a Universidade Nilton Lins, e que as pessoas interessadas podem consultar horários e agendar diretamente on-line por meio do número de WhatsApp (92) 3643-2133.

“Estamos muito honrados com esses resultados porque atestam a excelência no acolhimento de pacientes, da estrutura e da equipe multiprofissional do HNL e também por cumprir nossa função social, que sempre foi uma premissa do hospital desde sua fundação”, acrescentou a diretora.

Cirurgias e exames

Além das especialidades das Clínicas Integradas (com horários específicos para crianças, adolescentes e adultos), o Hospital Nilton Lins também já retomou os atendimentos ambulatoriais nas áreas de Oftalmologia, Dermatologia, Ginecologia, Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral e Ortopedia e também reabriu seu centro cirúrgico para procedimentos de baixa e média complexidade.

Também já está funcionando o Centro de Imagens do HNL. Totalmente remodelado e com novos equipamentos e estrutura, o espaço está realizando exames de raios X, raios X panorâmicos, tomografia, mamografia, ultrassonografia.

Todos os agendamentos e consulta de horários podem ser realizados via WhatsApp (92) 3643-2133 ou na recepção do próprio hospital, localizado no bairro Parque das Laranjeiras, na zona Centro-sul de Manaus.