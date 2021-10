Tarifa social de água e esgoto é lançada em Manaus para famílias carentes

Manaus/AM - Foi anunciada nesta sexta-feira (22), lançamento da "Tarifa Social Manauara", que irá beneficiar mais de 500 mil pessoas de baixa renda, que receberão 50% de desconto no pagamento de suas tarifas junto à empresa Águas de Manaus, em relação à água e esgoto, tornando Manaus, a capital com mais tarifa social per capita do país.

Critérios

"Em todo o país, a tarifa social contempla famílias em situação de vulnerabilidade, que consomem até 10 metros cúbicos por mês e em Manaus, serão contempladas quem consome até 15 metros cúbicos. Com isso, teremos mais famílias sendo beneficiadas, o que é muito importante diante dessa situação de grave crise econômica e social que vivemos atualmente", declarou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Estão inclusos no benefício as pessoas cadastradas pela Semasc, consideradas de baixa renda, e que consomem até 15 metros cúbicos de água por mês. Para que a Tarifa Social Manauara fosse possível, um comitê de implementação e aceleração foi criado, formado pela Semasc, Ageman, Águas de Manaus e UGPM – Água. Foram realizadas mais de 180 mil visitas domiciliares em seis meses, principalmente nas zonas Leste e Norte.

"É um presente para a cidade, é um benefício para a população, quanto à facilidade e efetivação dessa tarifa. Vamos crescer de 54 mil para 100 mil beneficiários, em menos de 10 meses, com 50% de desconto, a melhor tarifa social do Brasil. É um benefício para o usuário, hoje com dificuldade de pagamento, que vai poder pagar sua conta com 50% de desconto, e com 15 metros cúbicos por mês", salientou o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho.

A Ageman será responsável pela fiscalização da concessão do benefício e acompanhamento da inclusão das famílias no sistema da tarifa social, além da fiscalização do fornecimento da água tratada.