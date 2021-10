Moradoras do bairro Alvorada ganham cursos de Extensão de Cílios e de Escovas

Manaus/AM - De olho no ramo do segmento de beleza, o Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Maria de Miranda Leão, no bairro Alvorada, administrado pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), está realizando cursos de Extensão de Cílios e de Escovas Especiais para mulheres, em sua maioria, da comunidade. Os cursos de qualificação profissional são ministrados pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

O objetivo da ação, que envolve quase 30 alunas, é ampliar o leque de opções tanto para as participantes que já atuam na área da beleza, como às iniciantes, visando a geração de emprego e renda. Os cursos estão sendo ministrados de forma presencial divididos entre teoria de forma remota e prática.

As aulas de Extensão ou Alongamento de Cílios são ministradas pela instrutora Renata Lobato, que está ensinando as várias técnicas que o mercado oferece, entre elas o fio a fio, volume russo, volume híbrido, cílios tufinho, mostrando suas respectivas diferenças. Segundo a professora, o curso gera uma excelente oportunidade, porque prepara as alunas para trabalhar em clínicas, salões de beleza e até mesmo individualmente.