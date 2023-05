Tablado provisório na feira da Japiinlândia é construído em Manaus

Localizada na rua Portugal, no bairro Japiim, a feira possui 2.511 metros quadrados de área construída, gerando quase 290 empregos diretos e mais de 8 mil indiretos. Serão investidos nessa reforma mais de R$ 680 mil, oriundos de convênio firmado com o Governo do Amazonas.

Devido ao serviço ser realizado com a feira funcionando normalmente, os permissionários das áreas de peixes, carnes e aves irão trabalhar de forma provisória em um tablado que está sendo construído na área externa, enquanto a parte interna começa a receber novo piso e boxes com novos revestimentos que irão deixar o local muito mais seguro e saudável para todos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.