Justiça decide sobre guarda de animais após separação de casal em Manaus

Ainda conforme o relato, uma das partes não cumpriu com obrigações de despesas com veterinários, tratamentos e remédios dos animais. Após um tempo, um dos animais morreu e o ex-casal passou a discutir sobre os cuidados com os pets, além de dificuldades com relação às visitações quinzenais.

Na sentença, o titular da 4.ª Vara de Família, Odílio Pereira Costa Neto, determinou a guarda unilateral, e cada um dos ex-cônjuges ficará com dois animais, devendo arcar com despesas separadamente e sem direito à visita de nenhuma das partes.

Manaus/AM - A 4.ª Vara de Família do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) decidiu sobre a guarda de quatro animais de estimação após a separação de um casal em Manaus.

