T5 e Amarelinhos são higienizados para conter avanço da Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - O Terminal de Integração 5 (T5) e os micro-ônibus alternativos, conhecidos como 'Amarelinho', na zona Leste, receberam a sanitização para conter o avanço da Covid-19 em Manaus. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a prefeitura adotou diversas ações para reduzir o risco de contágio dos usuários do transporte público. O T5 é um dos principais do sistema de transporte urbano e diariamente circulam por ele mais de 5 mil pessoas. Fiscais de transportes e agentes de trânsito do IMMU têm presença diária no T5, com monitoramento e orientação aos usuários. As ações de higienização incluem lavagem rigorosa das plataformas e pistas de rolamento e desinfecção dos equipamentos de uso comum, diariamente, durante a madrugada. Além disso, ao longo do dia os locais também recebem varrição e recolhimento de lixo, além de reforço na higienização e desinfecção. Cronograma O IMMU, em parceria com a Semulsp, já realizou a sanitização e limpeza dos terminais de ônibus, T3, T4 e agora o T5. Os próximos a serem atendidos serão o T2, na Cachoeirinha, zona Sul, e o T1, na avenida Constantino Nery, Centro. As empresas que compõem o sistema de transporte público estão seguindo o cronograma montado pela prefeitura e também executam o serviço de sanitização dos ônibus que diariamente transportam os passageiros.

