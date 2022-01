Centros de Testagem para Covid-19 realizaram mais de 6 mil exames em Manaus

Manaus/AM - Os dois Centros de Testagem para Covid-19, em Manaus, realizaram 6.546 exames até as 18h desta quarta-feira (19), conforme balanço preliminar emitido às 20h. Na unidade do Studio 5, no Japiim, zona Sul, em atividade desde o último dia 12, foram realizados 3.992 testes, enquanto a do Centro de Convenções Vasco Vasques, neste primeiro dia de atendimento, processou 2.554 exames. Do total de exames realizados, 55% foram positivos para Covid-19, o que corresponde a 3.614 pessoas com confirmação de diagnóstico. A procura por diagnóstico e tratamento de síndromes gripais na rede básica de saúde teve aumento de mais de 200% em janeiro, conforme levantamento preliminar da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e mais de 30 mil testes para Covid-19 foram feitos nos primeiros 14 dias do mês, metade deles com resultado positivo. O serviço é voltado exclusivamente para pessoas com sintomas como febre, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e mal-estar, iniciados há, no máximo, sete dias. Horário Os dois centros municipais de testagem passam a funcionar nesta quinta-feira (20), das 9h às 17h, de segunda a sábado. Além dos dois centros de testagem, a rede de saúde da Prefeitura de Manaus oferece o exame para Covid-19 em outras 32 UBSs, listadas no link https://bit.ly/ubscovidmanaus.

