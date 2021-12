Supermercados são multados durante Operação Natal com Saúde em Manaus

Manaus/AM - Equipes da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa Manaus), realizaram, nos dias 21 e 22/12, a operação “Natal com Saúde”, que fiscalizou 39 estabelecimentos comerciais que trabalham com a venda de alimentos na capital. três foram multados. Os principais focos da operação foram os produtos de origem animal, como aves, suínos e carnes em geral. Nesta quarta-feira (22), dos 19 supermercados inspecionados pelos fiscais da Visa Manaus, principalmente nas zonas Leste e Oeste, apenas um, localizado na zona Oeste, foi autuado: além do desrespeito aos protocolos de prevenção ao novo coronavírus, foram encontrados 770 quilos de pirarucu seco com suspeitas de irregularidade na origem, que acabaram apreendidos em depósito pelos fiscais. Na terça-feira (21), já haviam sido fiscalizados 20 estabelecimentos, a maioria nas zonas Centro-Sul e Norte da cidade. Apenas dois desses locais registraram irregularidades. Um supermercado da zona Centro-Sul colocou à venda peças de carne de frango armazenadas de forma inadequada e em processo de degelo, o que levou os fiscais a apreender e inutilizar 21,7 quilos do produto. O mesmo local também registrou aglomeração de pessoas no momento da fiscalização, configurando desrespeito aos protocolos preventivos. Um estabelecimento no centro de Manaus foi autuado por irregularidades na câmara frigorífica. Pelas ocorrências, os estabelecimentos deverão responder a Processo Administrativo Sanitário, que pode resultar em multa de uma a 400 UFMs (Unidades Fiscais do Município), cujo valor unitário atual é de R$114,61. Todos os outros locais inspecionados estavam cumprindo as exigências sanitárias, e receberam apenas orientações da equipe para reforçar os cuidados.





