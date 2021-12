Mais de 500 pessoas são vacinadas contra Covid-19 em escolas de Manaus

Manaus/AM - Cerca de 549 pessoas foram vacinadas contra Covid-19, nesta quarta-feira (22), em quatro horas, durante ações do programa Peixe no Prato, no Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM) III – Escola Estadual Waldocke Fricke de Lyra; e na Escola Estadual Karla Patrícia Barros de Azevedo, no Parque São Pedro e no conjunto Cidadão 10, no Tarumã, zona oeste de Manaus.

Para receber o pescado nas duas escolas, a exigência era estar vacinado com ao menos uma dose. As equipes da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP) também estavam aplicando a segunda dose e a dose de reforço contra a Covid-19.

Oportunidade – A estudante Ana Vitória Silva, 18, aproveitou para tomar a segunda dose do imunizante, antes de receber o peixe. “Tem gente que não consegue, não tem tempo ou não tem como ir mais longe para tomar a vacina, então está sendo importante para muita gente, além de mim, essa ação aqui mais perto, para tomar as vacinas atrasadas, para se prevenir também, está ajudando muito”, observou.

Peixe no Prato – A edição desta quarta-feira (22), distribuiu 20 toneladas de pescado para cerca de 8 mil famílias da zona oeste de Manaus e foi a penúltima do ano. Nesta quinta-feira (23), a última edição de 2021 ocorrerá no Viver Melhor em dois pontos: no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Dariana Correa Lopes; e CMPM IV – Escola Estadual Senador Evandro das Neves Carreira. As equipes da FVS-RCP também estarão nas escolas, para vacinar a população beneficiada pelo Peixe no Prato.

Além do peixe, nestas últimas edições também estão sendo distribuídos abacaxis, adquiridos de agricultores familiares; e caixas de chocolates do Natal Solidário, promovido pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).