Sucatas e carros em calçadas são removidos durante operação em Manaus

O vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Leda, comandou a ação. “Nossa intenção não visa apenas a fluidez do trânsito, mas também que o pedestre possa caminhar nas calçadas de forma segura e tranquila. Queremos uma calçada limpa, sem obstrução por meio de banners, cavaletes, placas, enfim, tudo que possa atrapalhar o deslocamento dos pedestres”, frisou.

A operação resultou na retirada de obstáculos em calçadas nas avenidas Brasil e Compensa, no bairro Compensa, além de remoção de uma sucata e um veículo de passeio que obstruíam a calçada, obrigando pedestre a caminhar entre os carros na avenida Compensa. Ambos foram encaminhados ao parqueamento terceirizado do IMMU.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.