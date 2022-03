Fapeam recebe até quinta-feira projetos de pesquisa científica no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) recebe até às 17h, desta quinta-feira (24) a submissão de propostas de pesquisadores ao Programa Humanitas – Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) Fapeam, edital Nº005/2022. O Programa conta com investimentos de R$ 2,6 milhões do Governo do Amazonas para apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica, inovação ou de transferência tecnológica na área de Ciências Humanas, Linguística, Sociais Aplicadas, Letras e Artes.

A iniciativa inédita no estado busca apoiar o desenvolvimento da área de humanidades e linguística no Amazonas, além de promover a produção de conhecimentos inovadores para solução de problemas amazônicos. Ao todo, 22 projetos serão apoiados no edital. A divulgação do resultado final está prevista para ocorrer no mês de maio.

Quem pode participar? - Podem concorrer ao edital, pesquisadores, com título de mestre ou doutor, vinculados às instituições de ensino e pesquisa sediados no estado do Amazonas. Todos os critérios estão especificados no edital em: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0052022-programa-humanitas-cti-fapeam/.

As propostas devem ser submetidas, por meio de formulário on-line específico e enviado via Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SIGFapeam), disponível em www.fapeam.am.gov.br.

Para acessar o formulário, o proponente deverá utilizar seu perfil e senha previamente cadastrados. Novos usuários deverão realizar o cadastro no banco de pesquisadores da Fapeam. Além do envio do formulário on-line, a submissão da proposta requer a apresentação de documentação, conforme detalhado no edital do programa.