Startup vai plantar mil árvores em escolas da zona rural de Manaus

Manaus/AM - Escolas municipais no entorno do Lago do Puraquequara vão contar com uma iniciativa de plantio de árvores nativas da Amazônia, educação ambiental e de justiça trabalhista, bem como capacitação empreendedora. A iniciativa faz parte do convênio assinado entre Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11) e Secretaria Municipal de Educação (Semed), parceiros da startup Tree Earth.



A ação ambiental vai empregar o Barco Escola da startup Tree Earth, que também fará o georreferenciamento das mil mudas plantadas em nove escolas da zona rural de Manaus, na primeira etapa do projeto. O Termo de Cooperação Técnica, Científica e Cultural, assinado nesta quinta-feira (14), autoriza a iniciativa em 16 escolas da área do Lago do Puraquequara, na zona rural de Manaus.



O projeto prevê a recuperação ambiental de áreas degradadas, educação ambiental, compensação ambiental para a ISO 14.000 e o GHG Protocol, que é o Protocolo de Gases do Efeito Estufa.



Na primeira etapa, está prevista a capacitação de 90 alunos de comunidades ribeirinhas, com o objetivo de fortalecer a bioeconomia da região.



Além disso, o projeto deve atender a 8 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU): Erradicação da pobreza; Educação de qualidade; Trabalho decente e crescimento econômico; Redução das desigualdades; Ação climática; Vida terrestre; Proteger a vida marinha; Parcerias e meios de implementação.



Plantio marca início do projeto



Na Escola Municipal Santa Luzia, 21 árvores foram plantadas nesta quinta-feira para marcar o início do projeto. A quantidade de árvores faz referência ao Dia da Árvore, comemorado anualmente no dia 21 de setembro.



Foram plantadas mudas de Cedro-vermelho, Ipê-branco, Jenipapo, Biribá, Caju e Açaí-de-touceira.



O acordo firmado entre TRT e Semed tem duração de dois anos, podendo ser renovado por meio de termo aditivo.

*Com informações da assessoria