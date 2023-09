PCDs terão atendimento da Amazonas Energia e CadÚnico neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Buscando ampliar o acesso a serviços básicos para a população, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) estará de portas abertas amanhã (16) e no próximo sábado (23), oferecendo, além dos serviços recorrentes, o atendimento da Amazonas Energia e CadÚnico. O funcionamento será das 8h às 12h.

Os atendimentos extras fazem parte do calendário de ações do Setembro Verde, da Secretaria Executiva de Direitos da Pessoa com Deficiência (SePcD). A unidade está localizada na rua Salvador, 456, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

Além da Amazonas Energia e CadÚnico, a Sejusc disponibilizará serviços de orientação e solicitação da Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CiPcD) e da Pessoa com Espectro Autista (Ciptea), além de orientação jurídica, Passe Legal e atendimento do + Crédito Inclusão.

A programação do Setembro Verde da Sejusc segue até o dia 24 de setembro, com palestras de conscientização, piquenique, cinema ao ar livre, festival paradesportivo e rodas de conversa.

Setembro Verde

Instituída em 2015, a campanha tem como propósito fazer do mês de setembro um período de visibilidade e defesa pelos direitos das pessoas com deficiência. A cor verde simboliza a esperança na luta pela inclusão social.