Socioeducação oportuniza inclusão de adolescentes infratores no Amazonas

Nascido em Manaus, o Juiz de Direito Luiz Cláudio Cabral Chaves titular da vara de execução de medidas socioeducativas foi o convidado nesta terça-feira (14) pelo jornalista Humberto Amorim. Ele executa um trabalho socioeducativo com adolescentes que cometeram atos infracionais e esclarece a importância deste trabalho que resulta em baixos índices de reincidência dos adolescentes.

"O trabalho é essencial para a ressocialização e os adolescentes produziram as mudas de flamboyant e fizeram a entrega para a prefeitura. Trabalhamos em conjunto com a SEMUSP e SEJUSC para o redirecionamento dos adolescentes praticaram infrações, com cursos de informática e panificação", pontuou.

Conforme o magistrado, existem 3 pilares que favorecem a ressocialização do adolescente: "A participação da família, a capacitação para o trabalho e cultivo da espiritualidade resultam no índice de 22% de reincidência, muito inferior ao índice de reincidência entre infratores adultos que no Brasil chega a 70%. A maioria dos familiares participa das ações e eu faço questão de parabeniza-los, pois eles não abandonam os adolescentes e isso é fundamental para os resultados positivos", disse.