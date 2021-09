Sine Manaus oferta mais de 90 vagas de emprego nesta quarta

Atividades – realizar venda ativa via telefone para novos clientes e clientes inativos que deixaram de comprar com a empresa por algum motivo; Fechamento de venda através de sistema, envios de e-mail, whatsapp; Emissão de relatórios de vendas e divulgação dos produtos da empresa.

Requisitos obrigatórios – ter experiência com solda elétrica, corte com maçarico e criação de peças. Necessário ter cursos de NR33 e NR35 atualizados. Disponibilidade para trabalhar em escala 5×2: (5 dias na empresa e 2 dias de descanso).

Obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h10 e residir no bairro Cidade Nova ou adjacências: Terra Nova, Manôa e Flores;

Atividades – carregar e descarregar mercadorias manualmente e/ou utilizando carrinho hidráulico, separar e organizar mercadorias nos pellets, abrir e guardar as “gaiolas” e pellets vazios, separar e organizar mercadorias e embalagens, pesar e embalar grãos e farináceos, separar mercadorias que serão utilizadas pelo refeitório, auxiliar na contagem das mercadorias no estoque.

Atividades – empacotar as mercadorias adquiridas pelos clientes, atender e auxiliar os clientes no transporte das mercadorias, consultar preços e/ou código de barras das mercadorias na área de vendas, recolher os carrinhos nas áreas da loja, inclusive estacionamento, realizar a limpeza, organização e higienização da área.

Obrigatório – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade, Certificado de Soldador e ter disponibilidade de realizar viagens à trabalho. Desejável possuir Certificados de NR-10 (Trabalho com Instalações Elétricas) e NR-35 (Trabalho em Altura) e SEP (Sistemas Elétricos de Potência) atualizados;

Atividades – transportar e arrumar mercadorias no estoque, armazenamento de mercadorias a fim de garantir a organização adequada conforme endereçamento do estoque.

Requisito obrigatório – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou B, dentro do prazo de validade e ter disponibilidade de realizar viagens à trabalho, possuir Certificados de NR-10 (Trabalho com Instalações Elétricas) e NR-35 (Trabalho em Altura) e SEP (Sistemas Elétricos de Potência) atualizados;

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 97 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira (15), de 8h às 17h. Os interessados nas vagas devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido (avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

