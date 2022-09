Sobrevivente de incêndio no Mercado Adolpho Lisboa segue internada com quadro estável em Manaus

Manaus/AM - A sobrevivente do incêndio na lotérica do Mercado Adolpho Lisboa, no Centro de Manaus, está internada no Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto e apresenta quadro de saúde estável. Três das quatro vítimas morreram após sofrerem várias queimaduras de 2° e 3° graus pelo corpo.

A direção do hospital informou que a vítima deu entrada no local no dia 16 de agosto, dia do incêndio, e que está sendo atendida pela equipe multidisciplinar da unidade.

Já o suspeito do crime, Luis Domingo Siso, de 60 anos, está internado também com quadro de saúde estável, no Hospital João Lúcio, na Zona Leste da cidade. Ele foi vítima de agressão física por populares após atear fogo na lotérica.