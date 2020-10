Sine oferece 19 vagas de emprego para quem está fora do mercado em Manaus

Manaus/AM - O Sine Manaus oferece nesta segunda-feira (26), 19 vagas de emprego para as seguintes funções:

2 vagas – Enfermeiro - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior completo em Enfermagem;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em assistencial relacionado às áreas de urgência e emergência ou obstetrícia. Coren ativo.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Enfermeiro (PcD)”

4 vagas – Motorista de Ônibus

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” dentro do prazo de validade, curso de Direção Defensiva ou Transporte de Passageiros;

Atividades – dirigir, manobrar e transportar passageiros de forma segura.

Enviar currículo com o assunto “Motorista de Ônibus”

10 vagas – Instalador de TV a Cabo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categorias “A/B” ou “B”, desejável carro ou moto própria. Disponibilidade de segunda-feira a sábado, escala aos domingos;

Atividades – instalação de TV a Cabo.

Enviar currículo com o assunto “Instalador de TV a Cabo”

1 vaga – Repositor de Mercadorias - Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por repor os produtos adquiridos pelos clientes no setor de frutas, verduras e legumes.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Repositor de Mercadorias (PcD)”

1 vaga – Mestre de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com fiscalização da obra, do início ao fim, coordenação de instalação de estruturas construtivas do canteiro de obras, demarcação da obra, edificação e acabamento. Orientar a equipe a trabalhar dentro do cronograma e prazos, disponibilidade de horário.

Enviar currículo com o assunto “Mestre de Obras”

1 vaga – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com monitoria de frota e averiguação de escala.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar Operacional”

Os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo para o e-mail: [email protected] No campo Assunto, o candidato deve colocar o nome da vaga pretendida. O Sine Manaus alerta que o currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: número pessoal para contato, número secundário para contato ou recado e informações sobre tempo de experiência, caso não seja primeiro emprego.