Sine nos bairros oferta vagas de emprego neste fim de semana em Manaus

Ao todo serão duas ações: na escola municipal Professora Maria Lira Pereira, situada na rua da Amizade, nº 12-A, bairro Petrópolis; e no Centro de Convivência da Família Teonizia Lobo, localizado na rua da Penetração 3, s/nº, bairro Amazonino Mendes. Os interessados nos serviços devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. Essa iniciativa tem como objetivo principal ofertar para as comunidades, diversas ações e oportunidades que normalmente seriam disponibilizadas apenas nas dependências do órgão central, tornando o processo mais conveniente e acessível para todos.

