Sine Manaus retoma atendimento presencial com agendamento

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), retomou gradualmente, no início deste mês, o atendimento presencial do Sine Manaus, localizado na avenida Constantino Nery, 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, mas somente mediante agendamento prévio, que desde a reabertura, foram realizados 388, e o órgão, ainda fechou parcerias com mais 22 empresas.

Os agendamentos para quem precisa dos serviços de cadastro, orientações sobre a carteira de trabalho e seguro-desemprego devem ser feitos no portal https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento. O cidadão deve comparecer ao posto do Sine Manaus no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Diante do quadro de pandemia causado pelo novo coronavírus, todas as precauções para impedir a propagação da doença estão sendo tomadas, conforme orientação dos órgãos de Saúde competentes. Além do atendimento presencial, o Sine Manaus continua prestando orientações de forma on-line, por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.