Começa hoje vacinação de alunos finalistas dos cursos de saúde em Manaus

Os interessados devem se cadastrar no site Imuniza Manaus. Para organizar a aplicação das doses, a Semsa solicitou das instituições de ensino em saúde o envio de listas nominais indicando o curso, o período e a garantia de que o acadêmico está matriculado e frequentando as aulas no respectivo curso. A responsabilidade do envio das listas seguindo esses critérios é das instituições de ensino.

Manaus/AM - Começa, a partir desta quarta-feira (14), a vacinação contra a Covid-19 do grupo prioritário formado por residentes, estagiários e acadêmicos dos últimos anos de formação de cursos de saúde, cujas atividades pedagógicas estavam suspensas devido ao agravamento da pandemia da doença e que agora retomam ao campo de estágio. A imunização vai acontecer na Universidade Nilton Lins, localizada no bairro de Flores, zona Sul de Manaus.

