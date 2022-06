Sine Manaus: Mais de 300 trabalhadores foram inseridos no mercado de trabalho em maio

Manaus/AM - Cerca de 469 novas vagas de emprego foram oferecidas pelo Sine Manaus, durante todo o mês de maio, conforme levantamento da ecretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi). Desse total, mais de 310 trabalhadores foram colocados no mercado de trabalho, por meio dos atendimentos diários e do “Feirão de Emprego” realizado no dia 10 deste mês.

A maioria das vagas oferecidas foi direcionada para o setor da indústria, seguido pelo comércio e serviços. Ainda no mês de maio, também foram abertas oportunidades para “Primeiro Emprego”, candidatos com experiência mínima de seis meses, além de vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs).

De acordo com o diretor do Sine Manaus, Leandro Neves, foi registrada uma alta em novas parcerias com empresas, o que possibilitou o aumento nos números de empregos.

“Tivemos um quantitativo satisfatório de pessoas inseridas no mercado de trabalho, uma das ações que estamos realizando, encaminhando candidatos no perfil que as empresas solicitam, focando na qualidade dos serviços. Este mês também foi marcado por novas parcerias firmadas com o Sine Manaus, por isso agradecemos a confiança das empresas, que disponibilizam mais vagas para o RH público”, observa Leandro.

Para concorrer a uma das vagas oferecidas no Sine Manaus, o candidato deve fazer o cadastro de forma on-line ou presencial, em um dos postos de atendimento localizados na avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da galeria Espírito Santo, Centro; e no shopping Phelippe Daou, no Jorge Teixeira, zona Norte.