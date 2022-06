Inscrições gratuitas para o projeto ‘Negócio Cultural’ são prorrogadas em Manaus

Com a crescente necessidade de aplicação de conceitos de sustentabilidade nos negócios, o programa visa também apoiar e conscientizar empreendedores locais, para que entendam a importância de se ter um negócio sustentável, seja qual for o tamanho e ramo da atividade.

Manaus/AM - As inscrições do projeto “Negócio Cultural”, que ofertará duas mil vagas gratuitas de capacitação para microempreendedores, pequenos produtores locais e jovens com idade a partir dos 15 anos de idade, foram prorrogadas até o dia 15 de junho pelo link https://negociocultural.com.br.

