‘Sine Manaus’ estará em três bairros neste fim de semana

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), levará, neste sábado e domingo, 24 e 25, das 8h às 12h, os serviços do Sine Manaus aos bairros Santa Etelvina, Monte Sinai e Lírio do Vale.

Nesta sexta-feira, 24, a equipe do Sine Manaus estará presente no Centro Espírita Lar Francisco de Assis, localizado no bairro Santa Etelvina, nº 5, zona Norte.

Já no sábado, os pontos do Sine Manaus se dividirão em dois locais: na escola municipal Engenheiro João Alberto Menezes Braga, situada na rua Duartina, no bairro Monte Sinai, zona Norte; e na Igreja Evangélica Assembleia de Deus (Ieadam), na rua Clidenor Galva, nº 23, bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus.