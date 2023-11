Chuva causa estragos e defesa civil registra 20 ocorrências em Manaus

Manaus/AM - A Defesa Civil de Manaus registrou 20 ocorrências até às 16h desta quinta-feira (23), em razão da chuva que alcançou 74,2 milímetros de índice pluviométrico.

Segundo a prefeitura, foram registradas, ao longo do dia, cinco ocorrências de risco de deslizamento, três de risco de desabamento, três de alagação, duas ocorrências de tombamento, duas de erosão, uma de desabamento, uma de deslizamento, uma de risco de tombamento, uma situação que envolve bueiro e uma de infiltração. A zona Leste foi a mais afetada, concentrando oito ocorrências.

As ocorrências de risco de deslizamento ocorreram nos seguintes bairros: Petrópolis, zona Sul; Tarumã, zona Oeste; Colônia Antônio Aleixo, zona Leste; São José Operário, zona Leste; e Cidade Nova, zona Norte. Já as de risco de desabamento foram registradas nos bairros Compensa e Ponta Negra, ambas na zona Oeste, e a terceira no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

Duas ocorrências de alagação ocorreram na zona Leste da cidade, nos bairros Jorge Teixeira e Colônia Antônio Aleixo, além de uma terceira, no bairro Cidade Nova, zona Norte. As ocorrências de tombamento foram nos bairros Cidade Nova, na zona Norte, e Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste. As de erosão aconteceram na segunda etapa do bairro Distrito Industrial, zona Leste, e no bairro Cidade Nova, zona Norte.

A situação de desabamento ocorreu no bairro São Jorge, na zona Oeste; a de deslizamento no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte; a de risco de tombamento ocorreu no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste; a que envolve um bueiro no bairro Petrópolis, na zona Sul; e a de infiltração no bairro Educandos, zona Sul.

De acordo com a Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA) da Sepdec, a média das chuvas na capital, nas últimas 24 horas, foi de 74,2 milímetros. Conforme a GEA, a pluviometria por zona, na capital, até as 16h, foi de: Leste (131 milímetros), Norte (108 milímetros), Sul, Centro-Sul e Centro-Oeste (44 milímetros) e Oeste (43 milímetros).

RECOMENDAÇÕES:

– Siga sua rotina, mas fique atento;

– Acompanhe a previsão do tempo e suas atualizações;

– Mantenha-se informado por intermédio dos meios de comunicação e canais oficiais da prefeitura.

– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).