Sine Manaus anuncia lançamento de edital com 300 vagas para cursos de capacitação

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), anunciou um novo edital com 300 vagas cursos de capacitação. A informação foi dada durante o encerramento da última turma do curso de atendimento ao cliente, do programa “Sine Qualifica”, realizado na sede do órgão, na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul.

“O projeto foi pensado para suprir as demandas identificadas no mercado como carentes de qualificação. Com base nisso pensamos nas primeiras turmas e estamos alinhando quais os próximos setores que serão beneficiados pelo ‘Sine Qualifica’, em parceria com o Cetam, que tem nos ajudado com capacitação técnica de qualidade, atendendo a necessidade do mercado e da população”, explicou Fábio Araújo, diretor do Sine.

Fábio finalizou divulgando informações a respeito do edital que será lançado na segunda quinzena de janeiro, com 300 vagas para cursos de capacitação.

“Já estamos prevendo um edital com 300 vagas de capacitação dentro do Sine Manaus, nas mais diversas áreas como em TBO – Treinamento de Base Operacional, e assistente de departamento pessoal, além de oferecer novas turmas para operador de caixa e atendimento ao cliente, que foram cursos com uma grande adesão e procura”, finalizou Fábio.