Prefeitura divulga edital para cota/patrocínio do Réveillon em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus está com edital de cota/patrocínio para o “Réveillon Sustentável 2023” até a próxima terça-feira (20). O documento completo pode ser consultado na aba “editais”, no site manauscult.manaus.am.gov.br.

O edital nº 023/2022 dispõe sobre a chamada pública para a seleção de propostas visando à concessão de apoio por empresas patrocinadoras, buscando à conjugação de esforços para a realização do “Réveillon Sustentável 2023”, que ocorrerá no complexo turístico Ponta Negra e no shopping Phelippe Daou, nos dias 31/12 e 1°/1/23, por meio de cotas de patrocínio de valores, em conjunto ou separadamente, nos termos estabelecidos no edital.

As empresas selecionadas no edital celebrarão termo de patrocínio com a Manauscult, no qual constará, especificamente, a forma de inserção do nome e/ou marca de cada patrocinador nos materiais relacionados à promoção, divulgação e programação do “Réveillon Sustentável 2023”, bem como as demais contrapartidas estabelecidas entre as partes para a viabilização do patrocínio.

A proposta de patrocínio para ativação de marcas durante o evento poderá ser feita segundo quatro faixas de contrapartidas monetárias: Cota “Bronze” de R$ 30 mil; Cota “Prata” de R$ 50 mil; Cota “Ouro” de R$ 100 mil; e a Cota “Premium” de R$ 150 mil.

Os interessados deverão protocolar a inscrição até o dia 20/12, no protocolo da sede da Manauscult, no Les Artistes Café Teatro, localizado na avenida 7 de Setembro, nº 377, no Centro, no horário das 8h às 12h, com toda a documentação relacionada no item 10.1 do edital, devidamente lacrada, envelopada e identificada.